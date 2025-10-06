Haberler

Fethiye'de 65 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fethiye'de 65 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 65 düzensiz göçmen yakalandı. 43'ü çocuk olan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Boncuklu Koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince karada 43'ü çocuk 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Serdar Öktem suikastında 5 gözaltı

İstanbul'un göbeğindeki suikasta ilişkin çok sayıda gözaltı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a bir ceza daha

FIFA'dan Türk takımına bir ceza daha: Puanları -41 oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı, yüzlerce kadın Gazze için sokağa indi

Çağrı Erdoğan'dan geldi, yüzlerce kadın sokağa indi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.