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Fethiye'de 60 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Azizağa Koyu'nda Sahil Güvenlik botları ve Jandarma ekipleri tarafından 12'si çocuk 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir koyda, 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki Azizağa Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları ve İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, koyda 12'si çocuk 60 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Fethiye Göçmen Çocuk Dünya Güncel Haberler

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