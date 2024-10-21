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Fethiye'de 56 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fethiye'de 56 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Issız Koyu'nda yapılan operasyon sonucunda 6'sı çocuk toplam 56 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir koyda 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki Issız Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Botu, Güvenlik Dalış Timi ile Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, koyda 6'sı çocuk 56 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

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