Fethiye'de 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı - Haberler

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Fethiye'de 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Fethiye'de 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen törende Muğla Barosu Fethiye temsilcisi Volkan Yulluk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Yulluk'un konuşmasının ardından tören sona erdi.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Avukatlar Günü, Fethiye, Muğla, Nisan, Güncel, Haberler

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