Fethiye'de 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı
AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen törende Muğla Barosu Fethiye temsilcisi Volkan Yulluk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Yulluk'un konuşmasının ardından tören sona erdi.
AA / Ali Rıza Akkır - Güncel