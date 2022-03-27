Fethiye'de 4. Göcek Ot Yemekleri Festivali yapıldı

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 4. Göcek Ot Yemekleri Festivali'nde yöresel ürünler ve otlarla hazırlanan yemekler satışa sunuldu.

Göcek Kültür ve Turizm Derneğince gerçekleştirilen festivalde, yörede yetişen otlar ve otlardan yapılan yemekler tanıtıldı.

Geleneksel ot yemekleri ve ürünlerin satışa sunulduğu festivalde, aralarında yöresel kıyafet giyenlerin de bulunduğu katılımcılar halk oyunları oynadı.

Festival kapsamında düzenlenen yarışmada, Türkiye Aşçılar Federasyonu üyelerinden oluşan jüri tarafından en lezzetli ot yemeği belirlendi.

Göcek Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Onur Ugan, gazetecilere, salgın nedeniyle iki yıl ara verdikleri festivalin dördüncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Festivalde 180'in üzerinde stant açıldığını belirten Ugan, "Amacımız yöresel ot ve yemeklerimizin gelecek kuşaklara aktarılması. Katılım ve ilgiden memnunuz. Otlarımızın hepsi, bölgenin dağları ve tarlalardan toplandı. Yemekleri kadınlarımız pişirdi." dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise geleneksel hale getirdikleri etkinliğe ciddi bir katılım olduğunu ifade etti.