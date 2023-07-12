Fethiye'de 4 araçlı trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek 3 araca çarptı. Feci kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Karaçulha Mahallesi Fethiye-Antalya karayolunda meydana geldi. 17 KA 444 plakalı otomobil sürücüsü Y.A. direksiyon hakimiyetini henüz bilinmeyen bir nedenle kaybetti. Savrulan otomobil bölünmüş yoldaki telleri kırarak, karşı şeride geçti. Fethiye istikametine doğru seyir halinde olan 71 BC 726, 16 AVE 370, 48 JL 226 plakalı otomobillere çarptı. Kazada otomobil hurda yığınına dönerken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye; sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otomobilde sıkışan Y.A.'yı yarım saat süren uğraşın adından çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Y.A. ve aynı otomobilde bulunan Saim Haykır, H.A. ile diğer araçlarda bulunan F.E., P.E. ve E.E. isimli yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar da sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında yaralıları battaniye ve şemsiyeler ile güneşten korumaya çalıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Saim Haykır doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.