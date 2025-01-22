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Fethiye'de 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fethiye'de 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Sahil Güvenlik, bir lastik botta bulunan 39 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda, göçmenler ve 2 kaçakçılık şüphelisi gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının insansız hava aracı, Fethiye açıklarında şüpheli bir lastik bot tespit etti.

Bölgeye 6 sahil güvenlik botu ile Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi yönlendirildi.

Bölgeye intikal eden ekiplerce yürütülen operasyonda, karaya çıkan 39 düzensiz göçmen (beraberinde 20 çocuk) ile denize atlayarak kaçmaya çalışan 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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