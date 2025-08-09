Fethiye'de 37 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Fethiye'de 37 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, karadan ulaşımı olmayan bir bölgede; 13'ü çocuk 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dalyan Deresi mevkisinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik dalış timi ve Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler bölgedeki 13'ü çocuk 37 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
