Fethiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması: Türk Bayrağı Denizde Dalgalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Jandarma Arama Kurtarma timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla denizde dev Türk bayrağı açarak kutlama gerçekleştirdi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla denizde Türk bayrağı açtı. Kutlama, dron ile havadan görüntülendi.

Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü Ölüdeniz Kumburnu Plajı'nda 10 kişilik JAK timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla jet ski ile denize açıldı. Ekip, 10 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki Türk bayrağını suda açarak Ölüdeniz'in manzarası eşliğinde dalgalandırdı. Aynı boyutlardaki başka bir Türk bayrağı da iple kayalıklarda açıldı. Kutlama, dron ile havadan görüntülendi.

Haber-Kamera: Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla),

