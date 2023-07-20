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Fethiye'de 29 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 29 yıl 65 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 29 yıl 65 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler tarafından "Sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçundan 29 yıl 65 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ö.'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Fethiye Muğla Güncel Haberler

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