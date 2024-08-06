Fethiye'de 26 Bin 699 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir işletmede 26 bin 699 şişe kaçak içki ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada, bandrolsüz içki bulunduğu tespit edildi ve işletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir işletmede 26 bin 699 şişe kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir işletmede bandrolsüz içki bulunduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatıldı.
Ekiplerce belirlenen adreste yapılan aramada, 26 bin 699 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince kaçak içkilere el konuldu, işletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.