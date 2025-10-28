Haberler

Fethiye'de 23 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından 23 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yerini tespit etti.

Foça Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel
