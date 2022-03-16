Fethiye'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
AA - Sabri Kesen - Güncel
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 23 düzensiz göçmen yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 23 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kayaköy Mahallesi Belen mevkisinde takip yapan ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 Afganistan uyrukluyu yakaladı.
İşlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen yabancı uyruklular, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
AA / Sabri Kesen - Güncel