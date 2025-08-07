Fethiye'de 21 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 21 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, iki farklı suçtan hakkında 21 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.G'nin, Karaçulha Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.