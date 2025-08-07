Fethiye'de 21 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 21 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ş.G. jandarma operasyonuyla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, iki farklı suçtan hakkında 21 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.G'nin, Karaçulha Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel