Fethiye'de 21 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 21 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ş.G. jandarma operasyonuyla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 21 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, iki farklı suçtan hakkında 21 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.G'nin, Karaçulha Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
