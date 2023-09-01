Fethiye'de 2023-2024 Adli Yılı Açılışı Törenle Gerçekleştirildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2023-2024 adli yılı açılışı törenle yapıldı. Törende, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı ve Fethiye Baro Temsilcisi konuşmalar yaptı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2023-2024 adli yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.
Beşkaza Meydanında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Törende, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı ile Fethiye Baro Temsilcisi Burak Zor Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Başsavcı Karartı yeni adli yılın adalet, barış, güven ve huzur getirmesini temenni etti.
Baro Temsilcisi Zor ise konuşmasında yeni adli yılda beklentilerini anlattı.
Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel