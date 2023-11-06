Fethiye'de 200 bin levrek yavrusu denize salındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 200 bin levrek yavrusu denize bırakıldı.

Karagözler Mahallesi'ndeki Büyük Samanlık Plajı'nda, "Daha temiz deniz daha temiz Türkiye" projesi kapsamında dalgıçlarca deniz dibinde temizlik çalışması yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve öğrenciler de "Denizler güzel 100'leri görecek temizlikte olsun" sloganıyla çalışmalara destek verdi.

Denizden ve çevreden cam ile plastik şişe gibi atıklar toplandı.

Etkinlikte, balık popülasyonunu arttırmak için 200 bin levrek yavrusu denize salındı.