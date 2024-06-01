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Fethiye'de 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 kişi gözaltına alındı

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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Ekipler, fiber karinalı lastik bottaki 6'sı çocuk 18 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Fethiye Göçmen Muğla Dünya Güncel Haberler

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