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Fethiye'de 140 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 140 litre etil alkol ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sahte alkol yapımı ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, şüpheliler M.B ile S.A'nın ikametlerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 5 litrelik bidonlarda 140 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 140 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sahte alkol yapımı ile mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, şüpheliler M.B ile S.A'nın ikametlerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 5 litrelik bidonlarda 140 litre etil alkol ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Fethiye Muğla Güncel Haberler

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