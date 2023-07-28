Fethiye'de 140 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 140 litre etil alkol ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sahte alkol yapımı ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, şüpheliler M.B ile S.A'nın ikametlerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 5 litrelik bidonlarda 140 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.