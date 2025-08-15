Fethiye'de 12 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari bir hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel