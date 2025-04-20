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Fethiye'de 11 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Fethiye'de 11 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 11 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. adlı firari hükümlü, jandarma ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 11 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, 6 ayrı suçtan 11 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'nin ilçede olduğu tespit edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çiftlik Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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