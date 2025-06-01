Fethiye'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Sahil Güvenlik tarafından kaydedilen bir operasyonda, 1'i çocuk toplam 10 düzensiz göçmen yakalandı ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayaköy mevkisinde görevli Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timince kara üzerinde tespit edilen 1'i çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel