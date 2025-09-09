Haberler

Fethiye'de 10 bin seyirci kapasiteli stadyumun inşası için hazırlıklar sürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilesinde mevcut stadyumun tribünlerinin yıkım kararının alındığı, 10 bin seyirci kapasiteli modern stadyumun inşası için hazırlıkların hızla devam ettiği bildirildi.

Muğla'nın Fethiye ilesinde mevcut stadyumun tribünlerinin yıkım kararının alındığı, 10 bin seyirci kapasiteli modern stadyumun inşası için hazırlıkların hızla devam ettiği bildirildi.

AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, yaptığı yazılı açıklamada, Fethiye'nin spor altyapısını güçlendirecek, gençlere ve sporseverlere modern bir yaşam alanı sunacak yeni stadyum projesi için çalışmalar başladığını hatırlattı.

Yeni stadyumun konforlu tribünleri, modern altyapısı ve güvenli yapısıyla hem sporculara hem de taraftarlara yakışan bir ortam sunacağını vurgulayan Sarıhan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Mevcut stadyumun tribünleri için yıkım kararı alınmış ve 10 bin seyirci kapasiteli modern bir stadyumun inşası için hazırlıklar hızla devam etmektedir. Bu dev yatırım, sadece bir spor tesisi değil, aynı zamanda Fethiye'nin sportif vizyonunu yükseltecek, gençlerimize ilham kaynağı olacak önemli bir adımdır. Bu kıymetli projeye desteklerinden dolayı başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, İl Başkanımız Haluk Laçin'e ve milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Sarıhan, açıklamasında, AK Parti'nin ilçeye, gençliğe ve spora olduğu gibi her alanda yatırım yapmaya kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Mağaza müdürünün oyununu polis bozdu

Ünlü AVM'de skandal olay! Mağaza müdürünün oyununu polis bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi

26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.