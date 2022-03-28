Fethiye Belediyesi personeline etkili iletişim ve beden dili eğitimi - Haberler

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Fethiye Belediyesi personeline etkili iletişim ve beden dili eğitimi

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Fethiye Belediyesi personeline etkili iletişim ve beden dili eğitimi

Fethiye Belediyesi personeline etkili iletişim ve beden dili eğitimi verildi.

Fethiye Belediyesi personeline etkili iletişim ve beden dili eğitimi verildi.

Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitime İnsan Kaynakları Eğitim Müdürü Mustafa Mesut Doğan ve personel katıldı.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan Kaynakları Bölümü'nden Doç. Dr. Osman Kürşat Acar tarafından verilen eğitimde, iletişimin ve iletişim kurarken beden dilinin doğru kullanılması anlatıldı.

Acar, farklı birimlerden gelen ve vatandaşlarla birebir iletişim halinde olan personelle karşılıklı sohbet ederek eğitimi gerçekleştirdi.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Fethiye Belediyesi, Mesut Doğan, Güncel, Haberler

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