Haberler

Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı düzenleyen zanlı ile ona yardım eden 2 şüpheli, Muğla polisinin operasyonuyla Bodrum ve Milas'ta gözaltına alındı. Şüphelilerin uyuşturucu ve alkol etkisinde olduğu belirlendi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın silahla yaralanmasına ilişkin saldırıyı gerçekleştiren zanlı ile onunla hareket eden, kaçmasına yardım eden 2 şüpheli düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Karaca'nın uğradığı silahlı saldırının ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri faillerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştiren maskeli şüphelinin 20 Mayıs'ta İstanbul'dan otobüsle Fethiye'ye gelerek olay yeri çevresinde keşif yaptığını, saldırının ardından ticari taksi kullanarak Bodrum ilçesine kaçtığını tespit etti.

Saldırgan ve suç ortağı Bodrum'da yakalandı

İnceleme sonucunda kimliği belirlenen ve suça sürüklenen çocuk E.T.Ç. ile onun saklanmasına yardım eden T.D., Bodrum ilçesi Koyunbaba Mahallesi'ndeki bir adrese sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, saldırganın Fethiye'den Bodrum'a kaçtığı ticari taksinin ücretini ödeyen ve İstanbul'dan Bodrum'a gelen bir diğer bağlantılı şüpheli H.N.'yi de Milas ilçesinde düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Saklandıkları adreste uyuşturucu bulundu

Şüphelilerin Bodrum'da saklandığı ikamette yapılan aramalarda yaklaşık 700 gram skunk uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüphelinin olay anında uyuşturucu ve alkol etkisinde olduğu belirlenirken, suç unsuru silahın bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Dün Fethiye ilçesinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayı ile ilgili olarak İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince koordineli yürütülen çalışma kapsamında olayın faili ve birlikte hareket eden 3 şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan şüpheliler hakkında gerekli çalışmalar yapılmakta olup gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir."

Olay

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, dün evinin çevresinde keşif yapan maskeli bir şüphelinin silahlı saldırısına uğrayarak ayağından yaralanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi

CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polisler devrede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Sarıyer'de evini boyarken bahçede kalaşnikof ve el bombaları buldu

Evini boyarken bahçesinde adeta cephanelik buldu
İran'dan Trump'ın 'Anlaşma hazır' iddiasına yanıt! Hürmüz mesajı ilk dakikadan kriz çıkardı

Trump'ın dünyayı umutlandıran mesajına İran'dan yanıt gecikmedi
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

Manisa'da barajlar doldu, kapaklar açıldı

Sağanak sonrası yüzde 100 doluluk! Afşar Barajı’nın kapakları açıldı
Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe’nin fuhuş pazarlıkları WhatsApp kayıtlarında

Nusret’in kardeşinin mide bulandıran pazarlıkları telefonundan çıktı