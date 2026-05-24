Haberler

Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırıya ilişkin 3 gözaltı

Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırıya ilişkin 3 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yönelik silahlı saldırı soruşturmasında 2'si Bodrum, 1'i Milas'ta olmak üzere 3 şüpheli yakalandı. Saklandıkları evde 700 gram skunk ele geçirildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi Belediye Başkanı Alim Karaca'nın silahla yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında 2 şüpheli, Bodrum, 1 şüpheli de Milas ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin saklandığı Bodrum'daki evde yapılan aramada 700 gram skunk ele geçirildi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, dün saat 16.00 sıralarında, Akarca Mahallesi 784 Sokak'ta silahlı saldırıya uğradı. Başkan Karaca, sol bacağının diz kapağı üzerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaca, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Başkan Karaca'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, Başkan Karaca'nın eşi Çiğdem Karaca'nın ifadesine başvurdu. Çiğdem Karaca, ifadesinde 22 Mayıs'ta evlerinin bulunduğu sokakta kapüşonlu bir şüpheli erkeğin dolaştığını ve bir süre evlerinin yakınında bekledikten sonra ayrıldığı belirtip, "Aynı kişiyi 23 Mayıs'ta tekrar gördük. Bu defa maskeliydi. Durdurup neden maske taktığını sorduk. Aramızda tartışma çıktı. 'Sizi polise vereceğiz' deyince, silah çekip, eşimi bacağından vurdu" dedi.

SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

Çiğdem Karaca'nın ifadesinden yola çıkan polis, şüphelinin suça sürüklenen çocuk E.T.Ç. olduğunu belirledi. Soruşturmayı derinleştiren polis, E.T.Ç.'nin otobüsle 20 Mayıs'ta Fethiye'ye geldiği, günlerce olay yerinde keşif yaptığı ve 23 Mayıs'ta da Alim Karaca ile karşılaşmasının ardından olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis, çevredeki kamera kayıtlarının incelemesi sonucunda E.T.Ç.'nin taksiye binerek Bodrum'a geçtiğini belirledi. E.T.Ç.'nin T.D. ile birlikte Bodrum ilçesi Koyunbaba Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı saptandı. İki şüpheli, bugün saat 03.00 sıralarında düzenlenen operasyonla yakalandı.

TAKSİ PARASINI ÖDEMİŞ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin Bodrum'a kaçışında kullanılan taksinin ücretini ödediği belirlenen H.N.'yi de Milas ilçesinde aynı gün saat 04.45 sıralarında gözaltına aldı. Şüphelilerin saklandığı Bodrum'daki evde yapılan aramada 700 gram skunk ve hassas terazi ele geçirildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın bulunması için ise çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi

CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polisler devrede
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın

CHP önündeki arbede sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çağrı
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar

Tahliye gerginliği sonrası Özel'den ilk açıklama: Ankara barlarında...
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu

Elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Sarıyer'de evini boyarken bahçede kalaşnikof ve el bombaları buldu

Evini boyarken bahçesinde adeta cephanelik buldu
İran'dan Trump'ın 'Anlaşma hazır' iddiasına yanıt! Hürmüz mesajı ilk dakikadan kriz çıkardı

Trump'ın dünyayı umutlandıran mesajına İran'dan yanıt gecikmedi
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

Manisa'da barajlar doldu, kapaklar açıldı

Sağanak sonrası yüzde 100 doluluk! Afşar Barajı’nın kapakları açıldı
Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe’nin fuhuş pazarlıkları WhatsApp kayıtlarında

Nusret’in kardeşinin mide bulandıran pazarlıkları telefonundan çıktı