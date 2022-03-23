Fethiye Belediye Başkanı Karaca, Fethiye ve Seydikemer muhtarlarıyla buluştu

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye ve Seydikemer muhtarlarıyla bir araya geldi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen toplantıya, Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ali Türkan, iki ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Karaca, yaptığı konuşmada, iki ilçeyi hiçbir zaman ayrı görmediklerini söyledi. Görev süreci boyunca parti rozetini bir kenara bıraktığını ifade eden Karaca, "Tek hedefimiz var. Bölgemize güzel hizmetler yapmak. 3 yıldır gece gündüz çalışarak hizmet üretmeye çalıştık." dedi.

Fethiye Muhtarlar Derneği Başkanı Niyazi Canözü ise Fethiye ve Seydikemer muhtarlarının birlik ve beraberliklerini devam ettirmesi dolayısıyla mutlu olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.