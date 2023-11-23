Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ücretsiz sünnet projesinden faydalanan 30. çocuğu evinde ziyaret etti. Başkan Karaca, minik Hamza ve ailesine ziyaret gerçekleştirerek projenin önemini vurguladı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ücretsiz sünnet projesinden faydalanan 30. çocuğu evinde ziyaret etti.

Başkan Alim Karaca, minik Hamza ve ailesine ziyaret gerçekleştirdi. 'Onların sevincini paylaştık' diyerek konuşmasına başlayan Karaca, "Bugün, Fethiye Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz sünnet projemiz kapsamında, 30. sünnet olan yavrumuzu ziyaret ettik. Hamza Bebeğimizin, evine konuk olduk. Çocuklarımızın sağlığı ve mutluluğu için emek vermeye devam ediyoruz. Projemizden yararlanmak isteyen yurttaşlarımız, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze başvurularını gerçekleştirebilirler" dedi.

Ücretsiz sünnet projesinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Fethiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuru yapmaları yeterli olacak.