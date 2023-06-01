Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Marmaris'te düzenlenen 'Türkiye'de Şehirleşme ve Deprem Gerçeği' çalıştayına katıldı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, deprem riski karşısında hazırlıklı olmak ve şehirleşme anlayışını değiştirmek amacıyla Marmaris'te düzenlenen 'Türkiye'de Şehirleşme ve Deprem Gerçeği' çalıştayına katıldı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, deprem riski karşısında hazırlıklı olmak ve şehirleşme anlayışını değiştirmek amacıyla Marmaris'te düzenlenen 'Türkiye'de Şehirleşme ve Deprem Gerçeği' çalıştayına katıldı.

Marmaris Belediyesi'nin ev sahipliğinde 55 belediyenin katılımıyla 'Türkiye'de Şehirleşme ve Deprem Gerçeği' çalıştayı düzenlendi. Ev sahibi Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çalıştayın açış konuşmasında, deprem bölgesinin yaralarını sarmak için yardımlaşmak ve yapı stoklarını iyileştirmek için çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği (EMARÇEB) ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ise şunları söyledi:

"Şehirlerin deprem, sel, yangın gibi felaketler karşısında risk analizinin yapılarak buna göre yapılaşma ve nüfus yoğunluğunun düzenlenmesi gereklidir. Deprem öncesi gibi deprem sonrası, şehirde ayrıca ele alınması gereken bir konudur. Bugün artık geleceğin şehirlerinin zamanıdır. Zaman, bizim öngörümüzü, ileri görüşümüzü, perspektifimizi konuşturma zamanıdır. Bu da şüphesiz bu tür toplantılardaki deneyim, paylaşım ve kazanımlarımızla olacaktır."

ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdin Bozkurt, "Depremden kaçamayız, ama hasar görebilirliği azaltabiliriz" diyerek fay üstüne ev yapmaktan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti.