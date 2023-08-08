Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, esnafa aşure ikram etti

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, esnafın daveti üzerine aşure dağıtımına katılarak vatandaşlara aşure ikram etti. Geleneklere sahip çıkan esnafı tebrik eden Karaca, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, esnafın daveti üzerine aşure dağıtımına katılarak vatandaşlara aşure ikram etti.

Fethiye'de Dispanser Caddesi 501. Sokak üzerinde iş yeri olan esnaf bir araya gerek Aşure Günü'nde kazan kaynattı. Esnafın aşure etkinliğine Başkan Karaca, Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli ile birlikte katıldı.

Geleneklere sahip çıktıkları için esnafı tebrik eden Karaca, "Belediye olarak bizler de aşuremizi kaynatmış, halkımızla buluşturmuştuk. Bugün esnaflarımızın imece usulü yaptığı aşure ikramına geldik. Rabbim esnaflarımızın birlik ve beraberliğini bozmasın" dedi.