Fethiye Açıklarındaki Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarılıp kıyıya yanaştırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Turunç Pınarı Koyu önlerinde bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
İçerisinde 6 kişi bulunan tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklendi.
Tekne, Fethiye Limanı'na yanaştırıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel