Fethiye Açıklarındaki Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Fethiye Açıklarındaki Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarılıp kıyıya yanaştırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Turunç Pınarı Koyu önlerinde bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

İçerisinde 6 kişi bulunan tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklendi.

Tekne, Fethiye Limanı'na yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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