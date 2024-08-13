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Fethiye açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki can salında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki can salındaki biri çocuk 22 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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