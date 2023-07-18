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Fethiye Açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Geri İtildikten Sonra Kurtarılan 21 Düzensiz Göçmen

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Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtardı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yunanistan Fethiye Güncel Haberler

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