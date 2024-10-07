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Fethiye Açıklarında Yunan Unsurları Tarafından Geri İtilen 29 Göçmen Kurtarıldı

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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, can sallarında bulunan 8'i çocuk toplam 29 göçmeni kurtarırken, bir kişi göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki can salındaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki can sallarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki can salındaki 8'i çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

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