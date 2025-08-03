Fethiye Açıklarında Yaralı Tekne Yolcusu Hastaneye Kaldırıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir gezi teknesinde meydana gelen yaralanma olayı sonrası, Sahil Güvenlik ekipleri hızlı bir şekilde müdahalede bulundu ve yaralı kişiyi tahliye ederek hastaneye kaldırdı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki gezi teknesinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine, bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel