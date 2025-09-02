Fethiye Açıklarında Yaralanan Kişi Tıbbi Tahliye Edildi
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir özel teknede yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında özel teknede yaralanan kişinin Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki özel teknede bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel