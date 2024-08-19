Fethiye açıklarında yaralanan kişi teknede tahliye edildi
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir teknede yaralanan kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen tıbbi tahliye sonrasında yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında teknede yaralanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki özel teknede bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Ekip tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.