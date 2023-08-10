Fethiye açıklarında yaralanan kişi Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildi
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir gezi teknesinde meydana gelen olayda yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki gezi teknesinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.
Ekipler, tıbbi tahliyesini yaptıkları kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel