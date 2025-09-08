Haberler

Fethiye Açıklarında Yaralanan Çocuk Tahliye Edildi

Fethiye Açıklarında Yaralanan Çocuk Tahliye Edildi
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir gezi teknesinde yaralanan çocuk, sahil güvenlik ekiplerince güvenli bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan çocuk, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki gezi teknesinde bir çocuğun yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
