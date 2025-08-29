Fethiye Açıklarında Yaralanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir gezi teknesinde yaralanan çocuk, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki gezi teknesinde bir çocuğun yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel