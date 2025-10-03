Haberler

Fethiye Açıklarında Ticari Yatta Yaralanan Kişi Tahliye Edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında ticari yatta yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında ticari yatta yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında ticari yatta bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
