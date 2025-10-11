Fethiye Açıklarında Ticari Yatta Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir ticari yat üzerinde yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesi ile tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında ticari yatta yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında ticari yatta bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel