Haberler

Fethiye Açıklarında Ticari Yatta Rahatsızlanan Kişi Tahliye Edildi

Fethiye Açıklarında Ticari Yatta Rahatsızlanan Kişi Tahliye Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir ticari yat içinde rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında ticari yatta rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında ticari yatta bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Batman'daki vahşetin nedeni belli oldu! Çoluk çocuk demeden katlettiler

Çoluk çocuk demeden katlettiler! İşte Batman'daki vahşetin nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuğunun yanında babaya bu yapılır mı? Herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor

İnfial yaratan görüntü! Herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.