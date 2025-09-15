Fethiye Açıklarında Ticari Yatta Rahatsızlanan Kişi Tahliye Edildi
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir ticari yat içinde rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında ticari yatta bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.
