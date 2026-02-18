Haberler

Fethiye açıklarında gemide yaralanan kişiye tıbbi tahliye yapıldı

Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir ticari gemide yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında ticari gemide bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekibince tahliye edilen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

