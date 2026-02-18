Fethiye açıklarında gemide yaralanan kişiye tıbbi tahliye yapıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir ticari gemide yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında ticari gemide yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında ticari gemide bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil Güvenlik ekibince tahliye edilen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA " / " + Ali Rıza Akkır -