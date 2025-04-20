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Fethiye Açıklarında Ticari Gemide Rahatsızlanan Kişi Tahliye Edildi

Fethiye Açıklarında Ticari Gemide Rahatsızlanan Kişi Tahliye Edildi
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir ticari gemide rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında ticari gemide rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki ticari gemide bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekibince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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