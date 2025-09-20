Haberler

Fethiye Açıklarında Tekne Kazası: Yaralı Tahliye Edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında teknede yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında teknede yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında özel teknede bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
