Fethiye Açıklarında Sürüklenen Tekneden 4 Kişi Kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen bir tekneye yapılan müdahalede, içinde 4 kişi bulunan tekne kıyı emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı ve limana yanaştırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 4 kişinin bulunduğu dört metre boyundaki teknenin Fethiye önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, 4 kişiyi kurtardı, tekneyi TAHLİSİYE-5 botuna yedekleyerek Fethiye Limanı'na yanaştırdı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel