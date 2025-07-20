Fethiye Açıklarında Sürüklenen Tekneden 4 Kişi Kurtarıldı

Fethiye Açıklarında Sürüklenen Tekneden 4 Kişi Kurtarıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen bir tekneye yapılan müdahalede, içinde 4 kişi bulunan tekne kıyı emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı ve limana yanaştırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 4 kişinin bulunduğu dört metre boyundaki teknenin Fethiye önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, 4 kişiyi kurtardı, tekneyi TAHLİSİYE-5 botuna yedekleyerek Fethiye Limanı'na yanaştırdı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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