Fethiye Açıklarında Sürüklenen Teknedeki 2 Kişi Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen bir teknedeki 2 kişi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı ve Ece Marina'ya getirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu 14 metre boyundaki teknenin Kızılada mevkisi önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekiplerce içindeki 2 kişi kurtarılan tekne, TAHLİSİYE-5 botuna yedeklenerek Ece Marina'ya yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Erdem Kınay'dan Simge Sağın'a sert sözler: Kazık atıp gitti

Ünlü müzisyen, Simge Sağın'ı ifşaladı! Eski defterler açıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzlerce Dürzi Suriye sınırını aştı, Süveyda'da İsrail bayrakları açıldı

Suriye'ye girer girmez İsrail bayraklarını asmaya başladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.