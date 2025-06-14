Fethiye açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 20 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarılarak, içindeki 2 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 kişi bulunan 20 metre boyundaki teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenen tekne, Karagözler'e yanaştırıldı.
Teknedeki 2 kişi de kurtarıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel