Fethiye açıklarında sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Fethiye açıklarında sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Fethiye açıklarında sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanıp sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanıp sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Fethiye açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir lastik botun arızalanıp sürüklendiği ihbarının alınması üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, lastik bottaki 29 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Fethiye, Muğla, Güncel, Haberler

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