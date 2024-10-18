Fethiye açıklarında su alan tekne kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında su alan bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. İçerisinde 9 kişi bulunan teknedeki su tahliye edilerek tekne emniyete alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında su alan tekne, kıyı emniyeti ekibince kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, ilçe açıklarında bir teknenin su aldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
İçerisinde 9 kişi bulunan teknedeki suyun tahliyesi, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu personelince gerçekleştirildi.
Ekip tarafından tekne emniyete alındı.